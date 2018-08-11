İha Muhabirinin Mutlu Günü
İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdülkadir Güneş ve Sevtap Özduran çifti hayatlarını birleştirdi.
İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdülkadir Güneş ve Sevtap Özduran çifti hayatlarını birleştirdi.
İhlas Haber Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Abdülkadir Güneş ve Sevtap Özduran çiftin nikahı Şehitkamil Belediyesi Evlendirme memurluğunda kıyıldı. hayatlarını birleştiren çift, mutluluğa evet dedi.
Resmi nikah törenine ise, çiftlerin aileleri ve yakınları katılırken, düğün törenlerinin ileri bir tarihte gerçekleşeceği belirtildi. - GAZİANTEP