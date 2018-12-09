İha Muhabirinin Acı Günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabirlerinden Ramazan Kuyu'nun babası Şeyho Kuyu, hayatını kaybetti.

Bir süredir Gaziantep'te faaliyet gösteren bir hastanede tedavi gören İHA Adıyaman muhabirlerinden Ramazan Kuyu'nun babası Şeyho Kuyu (65) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kuyu'nun cenazesi öğlen namazına müteakip Adıyaman'ın Besni İlçesi Haci Reşit Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hıra Mezarlığında toprağa verildi. Kuyu'nun cenazesine yakınları ile sevenleri katıldı. - ADIYAMAN