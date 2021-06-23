İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı

İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

- İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın saldırgan fedaileri akrabası çıktı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden ve tutuklanan 4 saldırgandan birinin İYİ...

- İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın saldırgan fedaileri akrabası çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden ve tutuklanan 4 saldırgandan birinin İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası'ndaki çiftliğinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına dün başlandı. Bölgeye giderek yıkımı haberleştirmek için çekim yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu ise çiftlikten çıkan Türkkan'ın 4 çalışanı tarafından feci şekilde darp edildi. Olayın ardından vücudundaki yaralarla hastaneye kaldırılan muhabir Uslu, 10 gün iş göremez raporu alırken saldırgan 4 kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken muhabiri acımasızca darp eden ve tutuklanan İbrahim Hasırcı'nın ise Türkkan'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.

2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanarak tutuklanan ve cezaevine gönderilen İbrahim Hasırcı'nın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ablasının oğlu olduğu öğrenildi. Adliyede sorguları tamamlanarak serbest kalan ve adliye çıkışı kameralara gülerek kaçmaya çalışan şahıslardan birinin Türkkan'ın şoförü, bir kişinin çiftlik çalışanı, bir kişinin de Hasırcı'nın arkadaşı olduğu tespit edildi.

İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı
İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı
İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı
İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz

İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı
İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Türkkan'ın yeğeni çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 18:31:42. #1.15#

title