İHA muhabirine 'Yılın Gazetecisi' ödülü
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İHA muhabirine 'Yılın Gazetecisi' ödülü

İHA muhabirine 'Yılın Gazetecisi' ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ordu muhabiri Selim Kuşçu'ya, 'Yılın Gazetecisi' ödülü verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ordu muhabiri Selim Kuşçu'ya, 'Yılın Gazetecisi' ödülü verildi.

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 16.'sını düzenlenen 'Yılın En'leri' anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

Perşembe ilçesinde bir tesiste yapılan ödül törenine sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı. Tekin Tatar eşliğinde Şanlıurfa Ateşi Sıra Gecesi ekibinin de katıldığı ödül töreninde İHA Muhabiri Selim Kuşçu, 'Yılın Gazetecisi' ödülüne layık görüldü.

'Yılın En'leri' ödül gecesinde siyasi, sivil, kamu, sağlık ve iş dünyasından bir çok isim ve kuruluşa ödülleri takdim edildi. - ORDU

İHA muhabirine 'Yılın Gazetecisi' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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