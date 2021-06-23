İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı. Adliyeden koşarak kaçmaya çalışan saldırganlar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Lütfü Türkkan'a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'yu darp eden ve gözaltına alınan 4 şüpheli sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. Basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçamaya çalışan ve Milletvekili Türkkan'ın adamları oldukları öğrenilen 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdiler.

Adliye önünde ara yollara koşarak kaçan 2 kişi gözden kaybolurken, bir kişi ise kendisini bekleyen özel bir araca hızla binerek adliyeden uzaklaştı.

(Murat Kanber - Fehime Kartal - Aslı Aktaş Aksoy/İHA)

İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Meral Akşener Boris Johnson
Magazin Alişan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:23:50. #1.15#

title