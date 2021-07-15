İHA muhabiri Atar'ın mutlu günü
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İHA muhabiri Atar'ın mutlu günü

İHA muhabiri Atar'ın mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

İhlas Haber Ajansının (İHA) Bingöl muhabirlerinden Yılmaz Atar, Ümran Buldağ ile dünyaevine girdi.

İhlas Haber Ajansının (İHA) Bingöl muhabirlerinden Yılmaz Atar, Ümran Buldağ ile dünyaevine girdi.

İHA Bingöl muhabirlerinden Yılmaz Atar, Ümran Buldağ ile dün akşam düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Havuzbaşı Wedding Palace Düğün Salonunda gerçekleşen törene, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü, Atar'ın ailesi, yakınları, davetliler ve meslektaşları katıldı. Düğün törenine çeşitli programlar nedeniyle katılamayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Milletvekili Feyzi Berdibek ile çok sayıda konuk mesaj göndererek genç çifti tebrik etti. - BİNGÖL

İHA muhabiri Atar'ın mutlu günü
İHA muhabiri Atar'ın mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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