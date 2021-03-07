İHA muhabiri 11 askerin şehit olduğu kaza alanını görüntüledi

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İHA muhabiri 11 askerin şehit olduğu kaza alanını görüntüledi Tüm Türkiye'yi yasa boğan, 11 askerin şehit olduğu 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasının meydana geldiği alan görüntülendi.

İHA muhabiri 11 askerin şehit olduğu kaza alanını görüntüledi

BİTLİS - Tüm Türkiye'yi yasa boğan, 11 askerin şehit olduğu 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasının meydana geldiği alan görüntülendi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerinin şehit düştüğü Bitlis Tatvan'daki elim helikopter kazası yüreklerdeki tazeliğini koruyor. 4 Mart Perşembe günü saat aksam saatlerine doğru meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Bölgeye gelen kaza kırım ekibinin kaza yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından dün gece saatlerinde detaylı inceleme yapılmak üzere helikopterin enkazı kaza yerinden alınmıştı. Enkazın kaza yerinden alınmasının ardından ise bölgede bir süredir bölgede devam eden güvenlik önlemi kaldırıldı. Yapılan ilk inceleme neticesinde kazanın hava muhalefeti nedeniyle yaşanmış olabileceği sonucuna varılırken, kesin kaza sebebi ise yapılacak teknik inceleme sonucunda ortaya çıkmış olacak.

"Kaza yeri görüntülendi"

Öte yandan; hiçbir şekilde çekim izni verilmeyen alan, güvenlik önleminin kaldırılmasının ardından İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü'nden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağın yamacına düşen helikopterle ilgili kaza yeri görüntüleri kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

"Alanda Helikoptere ait enkaz parçaları var"

Yapılan incelemede helikopterin önce bir yamaca çarptığı ve alana yakın bir yere çakıldığı gözlemlendi. Düştüğü alanda derin çukurlar oluştuğu gözlemlenirken, helikopterin düştüğü alanı yoğun bir yakıt ve yağ kokusu kaplamış durumda. Ayrıca; her ne kadar enkaz kaldırılmış olsa da kaza alanında halen düşen helikoptere ait enkaz parçaları görmek mümkün. Nemrut Dağı'nın yamaçlarındaki kaza yerinde kar kalınlığı ise yer yer insan boyunu aşıyor.

Kesin kaza sebebi yapılacak teknik inceleme sonucunda ortaya çıkacak olan helikopter kazasıyla ilgili soruşturma ve araştırma devam ederken, gerek kazanın meydana geldiği bölge ve gerekse kazanın yaşandığı günkü hava şartlarına bakıldığında kaza nedenin yüksek ihtimalle yoğun sis, kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı kaynaklandığı ihtimali öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY