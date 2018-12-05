İha Heyetinden Vali Çağatay ve Başkan Durak'a Ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve beraberindekiler, Bitlis Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Oktay Çağatay ile Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret ettiler.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İHA Pazarlama Direktörü Eyüp Şahin ve İHA Bitlis Temsilcisi Vahit Olcay, ilk olarak Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Cabir Durak, haberciliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu belirtirken, bu anlamda İHA'nın tüm Türkiye'de önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Durak, "Gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla İhlas Haber Ajansı, habercilik anlamında önemli bir görevi ifa ediyor. Bizler STK'lar olarak her daim sesimizi tabi ki duyurmak isteriz. Burada sizler devreye girerek sesimizi duyurmak istediğimiz kitlelere duyuruyorsunuz" dedi.

Daha sonra Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ı ziyaret eden Akyüz ve Şahin, Bitlis'e yeni atanmasından dolayı tebrik ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, bir süre Akyüz ve Şahin ile sohbet etti.

İHA'nın bölgede de etkili olduğunu belirten Çağatay, misafirlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİTLİS