İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.

21.10.2019 16:16
İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.


Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmanın ardından teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediği İHA'larla gözleniyor. Tel Abyad üzerinde uçan İHA, kameralara yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et