İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın acı günü
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İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın acı günü

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti.

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti.

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti. 12 yıldır alzheimer tedavisi gören Fatma Kahraman, son 5 yıldır evinde yatarak tedavi görüyordu. Fatma Kahraman'ın cenazesi bugün İhlas Marmara Evleri Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uşak Banaz Paşacık köyde aile kabristanına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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