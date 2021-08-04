İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın acı günü
İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti.
İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti.
İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti. 12 yıldır alzheimer tedavisi gören Fatma Kahraman, son 5 yıldır evinde yatarak tedavi görüyordu. Fatma Kahraman'ın cenazesi bugün İhlas Marmara Evleri Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uşak Banaz Paşacık köyde aile kabristanına defnedilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı