İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa'dan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa'dan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret

15.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:25
İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa'dan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa beraberinde Bayburt İHA temsilcisi Öznur Demir ve Erzincan muhabiri Ferhat Sevilir ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti. Akbuğa ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'ye başsağlığında bulunarak İHA'nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Başkan Pekmezci'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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