İHA ekipleri Barış Pınarı Harekatı için sınırda

15.10.2019 16:45

İhlas Haber Ajansı ekibi, bölgede olup biteni; öncü, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla vatandaşa aktarmaya devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda, bir terör koridoru kurulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.Türk askeri sınır ötesinde destan yazarken, üçüncü göz olan gazetecilerde her zorluğa göğüs gerip dünyayı bilgilendiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde kalan habercilerin binaları, terör unsurları tarafından iki kez hedef alındı. Son olarak havan mermisi konakladıkları odaya kadar girdi..

Muhabirler büyük tehlike atlatırken, merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA