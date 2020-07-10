İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde dronlar göreceğiz
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İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde dronlar göreceğiz

DRONETÜRK İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronların gökyüzünde görülebileceğini söyledi.

İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde dronlar göreceğiz
10.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:56

DRONETÜRK İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronların gökyüzünde görülebileceğini söyledi.

Rize Gençlik Spor Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği (RİGENDER) koordinesinde Eğitimler Sivil Havacılık onaylı Dronetürk Havacılık tarafından kentte dron meraklılarına ehliyetli eğitim verildi. İki gün süren eğitime Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'dan toplam 50 kursiyer katıldı. Eğitimlerde insansız hava aracının tanımı, hava hukuku ve sorumlulukları, hava aracı, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri, meteoroloji, havacılık frezyolojisi, seyrüsefer ve operasyon, kumanda edilebilir sistemler, itki sistemleri, aviyonik sistemler ve bakım ve onarım konuları anlatıldı.

'BÖLGE İNSANIMIZ YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ'RİGENDER Başkanı Aytekin Kalender, "Beklediğimizden fazla bir talep geldi. Demek ki bölgemiz insanı yeni teknolojilerden biri olan 'dronları kabullenip sahiplenmiş. İki gün süren kursta başarılı olan kişiler İHA sistem operatörü eğitimi himayesinde verilen dron eğitim lisans belgesine sahip oldular. Bu belgeyi alan bireyler istediği yerde ilgili makamların izni ile görev yapabilecekler. Günümüz teknolojisi dron kursu ile hem ticari hem farklı şekillerde cihazı kullanabilecekler" dedi.'DRONLARI SADECE KAMERA ANLAMINDA DEĞERLENDİRMİYORUZ'DroneTürk İHA Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, Rize ilinde drona meraklı bir kitle ile karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Drona meraklı olmak teknolojiye ve geleceğe meraklı olmak anlamına da geliyor. Biz dronları sadece kamera anlamında değerlendirmiyoruz. Mühendislik, zirai alanda artık dronlar kullanılıyor. 2017'de arama kurtarma alanında kullanılmaya başlandı. Mesleklerle nasıl entegre olunduğunu kursiyerlere anlattık. Zirai alanda ve haritalama alanında çok yoğun bir şekilde dronlar kullanılıyor. Biz eğitimlerde arabayı kullanmaktan daha çok trafik kurallarını anlatıyoruz. Yasal mevzuatları söylüyoruz. Nerelerde uçuş yapabiliriz nelere dikkat edeceğiz. Tecrübeli ve kuralarla uyan pilotlar yetiştirmek istiyoruz." 'TRAFİKTEKİ ARAÇLAR KADAR DRONE ETRAFIMIZDA OLACAK'

Yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronları da görülebileceğini anlatan Kaçan, "Bu şu an bize biraz garip gelebilir ama bu sektör hayatın her alanında kullanılmaya başlanacak. Atıkların, hafriyatların tonaj hesabından tutunda çevre atıklarının tespiti, arama kurtarma faaliyetleri, bir tarladaki ürünün sulaması, ürün kalitesine kadar verilere dronlara bağlanan sistemlerle ulaşılabilecek. Şu an fotoğraf çekilen bir araç olarak görülen dronlar aslında bunun çok dışında. Görüntüleme fotoğraf çeken dron kitlesi yüzde 10 civarında. Daha çok mühendislik alanlarında kullanılıyor. Aileler bu konuda araştırma yaparak çocuklarını bu alana yönlendirebilirler" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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