İha'dan Vali Aktaş'a Ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.



İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu, İHA Şırnak Temsilcisi Melih Yiğit ile birlikte, Vali Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. Kantarcıoğlu, kendisini makamında ağırlayan Vali Aktaş'a Türk Bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti. Kantarcıoğlu ile fikir alışverişinde bulunan Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA'ya teşekkür etti. - ŞIRNAK