İHA'dan Iğdır Valisi Sarıibrahim'e ziyaret İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır İl Temsilcisi Ercan Tunç, göreve yeni başlayan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır İl Temsilcisi Ercan Tunç, göreve yeni başlayan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü iken, Iğdır Valiliğine atanan Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret eden İHA Iğdır İl Temsilcisi Ercan Tunç, Vali Sarıibrahim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Sarıibrahim, içme suyu ve şebeke hatlarının en kısa sürede yenileneceğini belirtti.

Tunç ise, Vali Sarıibrahim'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - IĞDIR

Kaynak: İHA