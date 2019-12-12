İHA'dan genç liseli gazetecilere ziyaret

12.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:25

İhlas Haber Ajansı (İHA) Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, 'Gazetecilik' bölümünde okuyan lise öğrencileri ile bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.



Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alanında öğrenim gören öğrencilerle buluşan Mehmet Emin Toker, geleceğim muhabir adaylarına bilgiler verdi. Ajans haberciliği hakkında öğrencilere bilgi veren Toker, önerilerle öğrencilerin başarılı olması için yol gösterdi. Gazetecilik mesleğinin ülke ve toplum yararını gözeterek yapılması gerektiği ve bu mesleği icra edecek olan kişilerin çevresine duyarlı, araştırmacı yönü kuvvetli ve alanında mesleki bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini söyleyen Toker, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Öğrencilerin mutlaka yabancı dil bilmesi gerektiği ve iyi bir işletmede staj yapmaları gerektiğine de vurgu yapan Toker, öğrencilere mesleki anlamda her türlü uygulama fırsatı tanıyabileceklerini ve İHA'nın kapılarının kendini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık olduğunu söyledi.



Düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü Hulusi Şentürk, Gazetecilik Alan Şefi Birsen Sezgi Köse de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA