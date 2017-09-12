İha' Dan Emniyet Müdürü Ekici' Ye Ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır temsilcisi Ercan Tunç ve muhabir Abbas Can Aras Emniyet Müdürü Melih Ekici'yi makamında ziyaret etti.



Iğdır Emniyet Müdürlüğünde ki makamında, İHA Iğdır Temsilcisi Ercan Tunç ve muhabir Abbas Can Aras'ı kabul eden Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Iğdır'da fazla yabancılık çekmediğini belirten Ekici, "Iğdır rakım ve iklim olarak memleketim Tokat'a çok benziyor. Iğdır halkı çok cana yakın ve sıcakkanlı" dedi.



Gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - IĞDIR