İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı

07.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:10
İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi serbest bırakıldı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi serbest bırakıldı.

İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığı, evrakların incelenmesi ve işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

İlgili Haberler

İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
Toroslar Belediyesinde Ar-Ge, tarım ve turizm alanında 3 yeni müdürlük kuruluyor
Toroslar Belediyesinde Ar-Ge, tarım ve turizm alanında 3 yeni müdürlük kuruluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Öner Erkan Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:11:34. #1.14#
title