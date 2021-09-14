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İHA Anadolu Yakası ekibi, USMEK'e katıldı

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İHA Anadolu Yakası ekibi, USMEK'e katıldı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Anadolu Yakası ekibi, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneğine (USMEK) gönüllü üye oldu. İHA ekibi, derneğin faaliyetlerine gönüllü olarak destek verecek.

İha Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer ve bölgede görev yapan İHA ekibi, USMEK'e gönüllü üye oldu. Sultanbeyli'deki USMEK genel merkezinde bir araya gelen İHA ekibini USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın ağırladı. Aydın, gönüllü üye olmalarından dolayı İHA ekibine teşekkür belgeleri takdim etti.

"SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAMAYI AMAÇLIYORUZ"

USMEK Genel Başkanı Aydın, yaptığı açıklamada, "USMEK, dünyadaki tüm sosyal medya kullanıcılarını temsil etme vizyonu ile yola çıktı. Sosyal medya kullanıcılarını tek çatı altında toplamayı amaçlayan derneğimiz; diyalog, dayanışma ve iş birlikleri geliştirme hedefi ile faaliyetlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"YENİ ÜYELERLE AİLEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Aydın, derneğe gönüllü üye olan İHA Anadolu Yakası ekibine teşekkür ederek, "Türkiye'nin en büyük haber ajansı İHA'nın Anadolu Yakası ekibi derneğimize gönüllü olarak katkı sağlayacak. Dernek olarak daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni üyelerle ailemizi genişletiyoruz. Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim." sözlerini kaydetti.

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