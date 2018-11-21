Bindikleri Takside İguanayla Karşılaşan Yolcular, Şaşıp Kalıyor

Diyarbakır'da yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapan Ensari Alptekin, iki buçuk yıl önce arkadaşının aracılığı ile bir İguana satın aldı. Alptekin, 2 yıl önce aldığı iguanasıyla birlikte yolcu taşıyan taksicinin arasına binenler bazen korkuyor bazen de çok sevip fotoğraf çektiriyor.

İGUANAYI OMZUNDAN İNDİRMİYOR

İlk başlarda aldığı iguanayla nasıl ilgileneceğini bilmeyen Alptekin, bir süre internetten yaptığı araştırmanın sonunda hayvanını nasıl besleyeceğini öğrendi. İlk başlarda saldırgan tavırlar sergileyen hayvan, sahibine alıştıktan sonra ayrılmaz bir ikili oluşturdu. Omzundan indirmediği iguanasıyla birlikte müşterilerin karşısına çıkan Ensari Alptekin, Diyarbakır'da müşterilerini sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

BAZILAR KORKUYOR BAZILAR DA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Takside iguanasıyla birlikte müşteri bekleyen Ensari Alptekin, egzotik hayvanıyla yaşadığı zamanları anlattı. İki yıldan biraz fazla zamandan beri iguanasıyla birlikte olduğunu kaydeden Alptekin, iguanayı ilk aldığında hayvanın 3 aylık olduğunu söyledi. Yaz, kış, gece, gündüz hep beraber olduklarını aktaran Alptekin, "İguanayla çok güzel bir dostluğumuz var. Elimden geldiğince ona ilgi göstermeye çalışıyorum. Taksiye binen müşterilerin bazıları iguanayı görünce korkuyor, bazı müşteriler de sevip fotoğraf çektiriyor. Kimileri güvercin, muhabbet kuşu, kedi, köpek besliyor ben de İguana besliyorum. Bu daha uysal bir hayvandır. Biz onunla ilgilendiğiniz zaman o kendi sevgisini size gösterir. Asla insanlara karşı saldırgan değildir. Beslenme konusunda bir sorun yok, yediği malzeme zaten salatalık, marul, elma, cennet hurması, kivi, muz, en çok da ıspanak ve pırasa tüketiyor. Bu hayvanlar otçul hayvanlardır, etçil değillerdir. Et yedikleri zaman ömürleri 7 yıl sürer, erkeklerin boyu iki metreye kadar dişilerin boyu da bir buçuk metreye kadar çıkabiliyor. İguanayı görünce korkan çok oluyor ama çoğu kişi fotoğraf çektirmeye çalışıyor" dedi.

YOLCU: BUNU TAVSİYE EDİYORUM

Taksiye binen müşterilerden Mustafa Adnan Özgüvercin, taksiye ilk bindiğinde hayvanı gördüğü zaman farklı bir duygu içine girdiğini fakat daha sonra alıştığını söyledi. Özgüvercin, "Daha önce böyle bir hayvanı hiç görmemiştim şimdi canlı canlı karşımda duruyor. Hayvanları sevmek çok güzel bir duygu, ben iguananın bulunduğu takside yolculuk yaparım, bunu da Diyarbakırlılara tavsiye ederim" diye konuştu.