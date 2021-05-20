İGSAŞ'ın yeni genel müdürü İlkay Ünal oldu
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İGSAŞ'ın yeni genel müdürü İlkay Ünal oldu

İGSAŞ'ın yeni genel müdürü İlkay Ünal oldu
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve bu yıl 50'nci kuruluş yılını kutlayan İstanbul Gübre Sanayii AŞ'de (İGSAŞ) Turan Tok, yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü genel müdürlük görevini İlkay Ünal'a devretti.

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve bu yıl 50'nci kuruluş yılını kutlayan İstanbul Gübre Sanayii AŞ'de (İGSAŞ) Turan Tok, yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü genel müdürlük görevini İlkay Ünal'a devretti.

İGSAŞ açıklamasına göre, 2010 yılından bu yana İGSAŞ'ın yanı sıra Yıldız Entegre ve Yıldız Demir Çelik gibi şirketleri bünyesinde barındıran Yıldızlar Yatırım Holding'de görev alan Ünal, 2016 yılından beri Yıldızlar Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Ünal, daha önce Siemens'in endüstri departmanında 14 yıl çeşitli pozisyonlarda görev almıştı. Kabataş Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği okuyan, sonrasında da Maltepe Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlayan Ünal, evli ve 3 çocuk babası.

"Toprağın izinden asla ayrılmayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, ülke genelindeki 4 üretim tesisi, 5 depo ve 700 çalışanıyla Türk sanayisinin ve çiftçisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri yüksek teknoloji gücüyle ülke ekonomisine kazandıran İGSAŞ'ın, yeni dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, tarım sektörünün ve tarımsal verimliliğin ne kadar hayati bir konu olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Tarım konusuna sosyal sorumluluk mantığıyla yaklaşan bir şirket olarak her koşulda çiftçimizin yanında yer almayı sürdürüp toprağın izinden asla ayrılmayacağız. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da İGSAŞ olarak Türk tarımını küresel anlamda çok daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Bu vesileyle, bugüne kadar İGSAŞ'a katkıları dolayısıyla Sayın Turan Tok'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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