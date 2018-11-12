Galatasaray'ın Eski Hocası Tudor, Genoa ile Görüşmelere Başladı

İtalyan ekiplerinden Genoa, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'a Serie A'dan talip çıktı. Serie A'da 12. haftada 14 puan toplayan Genoa'da teknik direktör Ivan Juric ile yolların ayrılacağı belirtildi.

BAŞKAN, TUDOR'U İSTİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Genoa'da Juric'in yerine düşünülen ilk isim Davide Nicola. Ancak başkan Enrico Preziosi'nin Igor Tudor ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Sezona Davide Ballardini ile başlayan Genoa, ligin 7. haftasında göreve Ivan Juric'i getirmişti.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.