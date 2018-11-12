Galatasaray'ın Eski Hocası Tudor, Genoa ile Görüşmelere Başladı
İtalyan ekiplerinden Genoa, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'a Serie A'dan talip çıktı. Serie A'da 12. haftada 14 puan toplayan Genoa'da teknik direktör Ivan Juric ile yolların ayrılacağı belirtildi.
BAŞKAN, TUDOR'U İSTİYOR
İtalya basınında yer alan habere göre; Genoa'da Juric'in yerine düşünülen ilk isim Davide Nicola. Ancak başkan Enrico Preziosi'nin Igor Tudor ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi.
Sezona Davide Ballardini ile başlayan Genoa, ligin 7. haftasında göreve Ivan Juric'i getirmişti.
Kaynak: Skorer
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