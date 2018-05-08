Galatasaray Eski Hocası Tudor, Oynatmayarak Garry Rodrigues'ten İntikam Almış
Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un, daha önce kendisini PAOK Başkanına şikayet ettiğini düşündüğü Rodrigues'ten intikam aldığı ortaya çıktı.
Süper Ligde son iki haftaya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim döneminde ligde her maç ilk 11'de olan Garry Rodrigues'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu.
Perde arkasında yaşananların Rodrigues'in performansıyla ilgili olmadığı ortaya çıktı. Rodrigues'in Igor Tudor ile PAOK'ta yaşadığı kişisel sorunların ceremesini Galatasaray'da çektiği ortaya çıktı.
Hırvat hoca, 2015-16 sezonunda çalıştırdığı Yunan ekibinden kovulma sürecinden Rodrigues'i sorumlu tuttu. Yıldız oyuncunun o dönem kendisini PAOK Başkanı'na şikayet ettiğini düşünen Igor Tudor, 27 yaşındaki futbolcudan intikamını Galatasaray'da aldı.
CRYSTAL PALACE GÖZÜNÜ DİKTİ
Bu arada İngiltere'den Newcastle, Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Schalke kulüpleri uzun süredir Garry Rodrigues'i takip ediyor. Rodrigues'i gündemine alan son takım ise Crystal Palace oldu. Premier Lig'de kalmayı garantileyen Crystal Palace'ın scoutlarını Galatasaray-Yeni Malatya maçına göndereceği öğrenildi.
TERİM'İN 1 NUMARASI OLDU
Tudor döneminde 16 haftada 1 gol, 3 asistle oynayan Garry Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim'le ligde çıktığı 16 maça 8 gol, 5 asist sığdırdı.
Akhisar'da yaptığı dubleyle galibiyeti getiren Rodrigues'in bu performansı Terim için sürpriz değil... İmparator'un göreve gelmeden önce takip ettiği Galatasaray'da, en beğendiği oyuncu Rodrigues'ti.
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Adıyaman ın samsat ilçesinde toprak ağaları gariban halkı yıllardır yiyorlar sömürüyorlar,deprem yüzünden halk 15 aydır çadırlarda yaşıyor,ağa olan belediye başkanı samsatta oturmuyor,kaymakam oturmuyor daire amirleri oturmuyor hepsi adıyamdalar,samsat ta oturan halk perişandır ne olacağını bilmez haldeler,hiç bir parti başkanı milletvekili samsat halkını umursamıyor ne olursunuz bizi ağalık rejiminden ve çadırlardan kurtarın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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şuan takımın başında tudor olsaydı galatasaray dördüncü sıradaydı.rodrigues müthiş hızlı ve yetenekli şuan değeri 60 milyon euroCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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tudor kalaydı hala bi tok olmazdı tudur efendiden.snejderi yediniz o tipsiz başkanla belhandayı çaktınız ne para çarptıkları belli değil at hırsızlarıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fatih hoca sezon basindan beri olsaydi suan sampiyonluk turunu atmıştık bile...boyle bi oyuncuyu yedek birakmak aldigin paraya hainliktir...donka surekli sovduk adam kendini buldu terimle...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır