Galatasaray Eski Hocası Tudor, Oynatmayarak Garry Rodrigues'ten İntikam Almış

Süper Ligde son iki haftaya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim döneminde ligde her maç ilk 11'de olan Garry Rodrigues'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu.

Perde arkasında yaşananların Rodrigues'in performansıyla ilgili olmadığı ortaya çıktı. Rodrigues'in Igor Tudor ile PAOK'ta yaşadığı kişisel sorunların ceremesini Galatasaray'da çektiği ortaya çıktı.

Hırvat hoca, 2015-16 sezonunda çalıştırdığı Yunan ekibinden kovulma sürecinden Rodrigues'i sorumlu tuttu. Yıldız oyuncunun o dönem kendisini PAOK Başkanı'na şikayet ettiğini düşünen Igor Tudor, 27 yaşındaki futbolcudan intikamını Galatasaray'da aldı.

CRYSTAL PALACE GÖZÜNÜ DİKTİ

Bu arada İngiltere'den Newcastle, Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Schalke kulüpleri uzun süredir Garry Rodrigues'i takip ediyor. Rodrigues'i gündemine alan son takım ise Crystal Palace oldu. Premier Lig'de kalmayı garantileyen Crystal Palace'ın scoutlarını Galatasaray-Yeni Malatya maçına göndereceği öğrenildi.

TERİM'İN 1 NUMARASI OLDU

Tudor döneminde 16 haftada 1 gol, 3 asistle oynayan Garry Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim'le ligde çıktığı 16 maça 8 gol, 5 asist sığdırdı.

Akhisar'da yaptığı dubleyle galibiyeti getiren Rodrigues'in bu performansı Terim için sürpriz değil... İmparator'un göreve gelmeden önce takip ettiği Galatasaray'da, en beğendiği oyuncu Rodrigues'ti.