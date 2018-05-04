Igor Tudor, Fatih Terim'le İlgili Sorulara Yanıt Vermedi

Galatasaray'dan ayrılan ve kısa bir dinlenme sürecinin ardından Udinese'nin yolunu tutan Igor Tudor, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu.

İmza sürecine değine Tudor, "Udinese maceram çok çabuk gelişti. Menajerim Seric aradı. Beni neden seçtiklerini Udinese'ye sormalısınız ama bence iyiyim" dedi.

"FATİH TERİM'İ SEÇTİLER"

Sarı-kırmızılı ekipte kısa bir dönem geçirdiğini ve sebepsiz yere ayrılığının altını çizen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye muhteşem. Yaklaşık 10 yeni stat var ve önemli yatırımlar yaptılar. Galatasaray, teknik direktör olarak Fatih Terim'i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok" sözlerini kullandı.

PAOK günleri için ise, "Silahla sahaya giren Savvidis, başkanımdı ama pek bir sorunumuz olmadı. Olympiakos hegemonyasını kırmak istemiştim. Çeşitli nedenlerden dolayı imkansızdı. Bu yaz Yunanistan'a bir basın mensubunun düğününe gideceğim" şeklinde konuştu

"FUTBOLCULAR ÇOCUK GİBİ"

Hayatını teknik adamlığa veren Hırvat taktisyen, "Çok kötü bir hayat yaşıyorum. Eşim ve çocuklarım Split'te... 11 ve 9 yaşında. Biri de 13 aylık. Bu çok zor bir durum. Puanları toplayarak Udinese'ye ligde tutmak istiyorum. Harika bir potansiyel var ama biraz baskı altındalar. Oyuncular çocuk gibidir. Onlara sevgi ve disiplin vermeniz gerekir" açıklamasını yaptı.