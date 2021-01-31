Igor Kokoskov'un Empera Halı Gaziantep Basketbol maçı değerlendirmesi
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Igor Kokoskov'un Empera Halı Gaziantep Basketbol maçı değerlendirmesi

31.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:00
Igor Kokoskov'un Empera Halı Gaziantep Basketbol maçı değerlendirmesi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kokoskov, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarıda 52 sayı yemelerinin kabul edilmez olduğunu belirtti.

Maçta iniş-çıkışlar yakaladıklarını anlatan Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nde oynayacakları Zenit maçına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir maç kolay olmuyor, ne THY Avrupa Ligi ne Türkiye Ligi'nde. Aç kapa tuşumuz olmadığı için devam etmek zorundayız. Sakatlar listesinde olan oyuncularımız var. İnşallah onları da toparlarız. Zenit'le daha önce de oynadık, nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Şimdi onun hazırlıklarına başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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