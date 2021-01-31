'İgor' ile aramada kasık bölgesinde gizlediği uyuşturucu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'İgor' ile aramada kasık bölgesinde gizlediği uyuşturucu bulundu

31.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:40
'İgor' ile aramada kasık bölgesinde gizlediği uyuşturucu bulundu

Elazığ kara yolunda bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'İgor' ile yapılan aramada, kasık bölgesine gizlediği 300 gram uyuşturucuyla yakalanan Y.E.Y., ve uyuşturucuyu kendisine taşıttığını söylediği diğer yolcu Ö.Ş.A. gözaltına alındı.

BİNGÖL-Elazığ kara yolunda bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'İgor' ile yapılan aramada, kasık bölgesine gizlediği 300 gram uyuşturucuyla yakalanan Y.E.Y., ve uyuşturucuyu kendisine taşıttığını söylediği diğer yolcu Ö.Ş.A. gözaltına alındı. Y.E.Y. ve Ö.Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bingöl-Elazığ kara yolunda uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'İgor' ile arama yapıldı. İgor'un yolcu Y.E.Y'ye tepki üzerine yapılan üst aramasında kasık bölgesinde 277 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.Y., sorgusunda, uyuşturucu maddeyi kendisine aynı otobüste yolculuk yapan Ö.Ş.A.'nın taşıttığını, maddenin ona ait olduğunu ve İzmir'e naklettikten sonra kendisinden alacağını söyledi. Y.E.Y. ve Ö.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


- Bingöl

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz Mehmet Topal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Ankara İstifa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'İgor' ile aramada kasık bölgesinde gizlediği uyuşturucu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:48:35. #1.16#
title