"İğneyle kuyu kazarak ilçemize yeşil alan kazandırıyoruz"
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"İğneyle kuyu kazarak ilçemize yeşil alan kazandırıyoruz"

'İğneyle kuyu kazarak ilçemize yeşil alan kazandırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Talas Belediyesi ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Üniversite TOKİ konutlarından 7/24 Kütüphaneye giden 1.5 km.lik Çimenli Caddesi'nin kenarı yol boyu parka dönüştürülecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.

"Adeta iğneyle kuyu kazarak edindiğimiz bir park oldu" ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, "Yenidoğan Mahallesi, Çimenli Caddesi paralelinde yer alan 1.5 km'lik güzergah boyunca devam edecek olan yeşil alan ve yürüyüş yolu, Erciyes Üniversitesi'nin Talas girişinden başlayıp Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde son bulacak. Daha önceki parklarımızda olduğu gibi iğneyle kuyu kazarak edindiğimiz park alanı ortaya çıkacak. Burası hem öğretim üyelerinin hem de Yenidoğan'da oturan komşularımızın uğrak yeri olacak. Sabah yürüyüşlerinde araç trafiği de olmadığı için son derece verimli bir park ve mesire alanı olacak." dedi.

Parka dikilen ağaçlar hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesi tramvay güzergahı üzerinde bulunan ağaçların yeni parka taşındığını söyledi. Taşıma işlemlerinin bitkilere zarar vermeden gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, hiçbir ağacın ziyan edilmeyeceğini belirtti. - KAYSERİ

'İğneyle kuyu kazarak ilçemize yeşil alan kazandırıyoruz'
'İğneyle kuyu kazarak ilçemize yeşil alan kazandırıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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