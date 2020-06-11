İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek
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İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek Diyarbakır'da Neslim Güngen Güzellik Merkezi, iğneden korkan kadınlar için iğnesiz ve acısız bir yöntem olan basınçlı dudak dolgusu yapmaya başladı.

11.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:19

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Neslim Güngen Güzellik Merkezi, iğneden korkan kadınlar için iğnesiz ve acısız bir yöntem olan basınçlı dudak dolgusu yapmaya başladı. Merkezde yapılan işlemde kadınlar, şişme ve morarma olmadan 20 dakika içinde dolgun dudaklara sahip olabiliyor.

Neslim Güngen Güzellik Merkezi, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hizmet vermeye başladı. Korona virüse karşı aldıkları tüm önlemler ile vatandaşları kapıda canlı müzik eşliğinde karşılayan merkezde iğneden korkan kadınlar için basınçlı yöntemle dudak dolgusu yapılıyor. Danışmanların yüzlerinde tebessüm bırakmak için çabaladıklarını belirten Diyarbakır Neslim Güngen Güzellik Merkezi işletmecisi Gamze Köse, 15 yıldır güzellik merkezi sektöründe çalıştığını söyledi. Köse, "Güzellik adına Diyarbakır ve Doğu Anadolu Bölgesinde Neslim Güngen'in çatısı altında çok güzel bir güzellik merkezi açmış bulunuyoruz. 11 Mayısta genelge yayınlandıktan sonra Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve danışanlarımıza kapımızı açtık. Danışanlarımız için tedbirlerimiz her zaman yapmamız gerekenlere daha da dikkat ederek devam ediyoruz. Hijyen güzellik merkezlerinde olmazsa olmaz bir durumdur. Kişisel hijyene dikkat ettiğimiz gibi, danışanlarımız bu merkeze geldiği andan itibaren maske eldiven ve siperliklerimiz her daim yanımızda ve her şeyin tek kullanımlık olmasına dikkat ediyoruz. Danışanlarımızın uygulama yaptıkları odaları baştan aşağı dezenfekte ediyoruz" dedi.

"Danışanlarımızın güzelliklerine güzellik katmak için buradayız"

Acısız, iğnesiz, şişlik ve morarma olmadan basınç ile yapılan dudak dolgusundan, çatlak onarımına, kalıcı makyajdan 4 mevsim lazer epilasyon uygulamalarına kadar bir çok işlem yaptıklarını kaydeden Gamze Köse, kadınlara özel masaj salonlarının da olduğunu ifade etti. Köse, "Nespen aslında iğneden korkan, acı hissiyatı çok daha düşük olan danışanlarımız için dudak dolgusu işlemimizdir. Paromedrit basınç ile ucunda hiçbir şekilde iğne olmayan acı, morartı, şişlik gibi sorunlarla karşılaşmadan rahatlıkla konforlu bir şekilde 20 dakika içerisinde yaptığımız bir işlemdir. Striort çatlak onarım tedavimiz, Brezilya'da üretilen ürünlerle çatlak onarımında dev bir cihaz. Minimum her seanstan yüzde 30'dan yüzde 85'e varan onarım tedavisi yapıyoruz. Bayanlara özel masaj bölümümüz var, medikal, spa, thai, bali, sportiv, aromaterapi, gibi bir çok masaj çeşitlerimiz var. Bölgesel incelme cihazımız yağları buharlaştırarak yok ediyor. Medikal cilt bakımlarımız aqua peel, hydrafacial, sindrella bakım, bal kabağı bakımlarımız mevcut. 4 mevsim uygulanabilen lazer epilasyon ve iğneli epilasyon var. Kalıcı makyaj bölümünde ise eyeliner, dipliner, dudak renklendirime, mikroblading kıl efektli kaş, pudralama yöntemi, sihirli iğneler dediğimiz göz altı morluk tedavimiz, nespen iğnesiz basınç ile yapılan dudak dolgumuz, kaş dizaynı kaş laminazyonu, kirpik lifting, ipek kirpik gibi birçok işlemlerimiz ile Diyarbakır ve çevre illerdeki danışanlarımıza güzelliklerine güzellik katmak için buradayız" diye konuştu.

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

Kaynak: İHA

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