İğneadalı balıkçılar dört gözle havaların soğumasını bekliyor

14.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:28

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı olan ve Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesindeki balıkçılar, deniz suyunun soğumasını bekliyor.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından büyük umutla denize açılan İğneadalı balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı nedeniyle açığa çıkmayan balık nedeniyle ağları dolduramıyor.

Bulgaristan'a sınır İğneada'da 3 mil içerisinde avlanamayan balıkçılar, suların soğumasıyla açığa çıkacak balığın umuduyla hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor.

Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle balıkların denizde açığa çıkamadığını söyledi.

Metin, İğneadalı balıkçıların sezon başından bu yana palamut ve lüfer avlamadıklarını anlattı.

Balıkçıların zor durumda olduğunu vurgulayan Metin, "Havanın sıcak olması nedeniyle balık açığa halen çıkamadı. Balık taşlık alanlardan gidiyor. 3 mil yasağına uymak zorunda olduğumuz için balık avlayamıyoruz. Dört gözle havaların soğumasını ve balığın açığa çıkmasını bekliyoruz. Özellikle palamut ve lüfer son yıllarda hava sıcaklıklarına bağlı olarak azaldı." dedi.

Gözleri meteorolojik tahminlerde

Balıkçıların tek umutlarının havaların soğuması olduğunu anlatan Metin, bununla birlikte balıkların da denize açılacağını ve rahat bir av yapabileceklerini dile getirdi.

Metin, şöyle devam etti:

"Bu yıl balık çok az. Hamsiyi büyümeden avlıyorlar. Buna biraz dikkat edelim. Yok olmaya başlayan balıklarımızı yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok sayıda balıkçı teknesi olduğundan ve yasaklara çok fazla da uyulmamasına bağlı olarak denizde balık azaldı. Kurallara uyulsa, denizden avlanacak günlük balık kotası konulsa daha iyi olur."

Balıkçı Cavit Metiner ise denizden balık avlamakta zorluk yaşadıklarını belirtti.

Her gün meteorolojik verilere bakarak havanın sertleşmesini beklediklerini bildiren Metiner, havaların soğumasının ardından denizde bereketli bir sezon geçireceklerine inandığını aktardı.

Balıkçılardan Numan Sağlam da havaların bu şekilde sıcak gitmesi halinde denizden balık avlayamayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA