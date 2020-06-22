İğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
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İğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Kırklareli'de deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik sunan İğneada'daki longoz ormanları, ziyaretçilerini bekliyor.

İğneada longoz ormanları normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
22.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:24

Kırklareli'de deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik sunan İğneada'daki longoz ormanları, ziyaretçilerini bekliyor.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte günübirlik tatilciler, rotalarını Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine çevirdi.

Denizi, ormanları, sahili, tarihi ile Trakya'nın "saklı cenneti" olarak nitelendirilen İğneada, bugünlerde özellikle ormanlarının güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, insanın zihnini dinlendiriyor.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, kuş sesleri ve derelerin akıntısı ile şenlenirken, göllerin maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, her mevsim olduğu gibi güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Bazı vatandaşlar orman içerisinde yürümeyi tercih ederken, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler ise Mert Gölü içerisinde kano ile keyifli bir gün geçiriyor.

Kano ile kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Günün yorgunluğunu denizde yüzerek atanlar daha sonra kumda yapılan kahvelerini yudumlayarak gün batımını izliyor.

"Ormanları kano ile gezmek ayrı keyif veriyor"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtığını söyledi.

Tüm vatandaşları ormanların güzelliklerini görmeye ve kano turu yapmaya davet eden Bilgin, "İğneada'ya bir kez gelen bir daha kopamıyor. Bu güzellikleri görmek ve yaşamak gerekiyor. Özellikle ormanları kano ile gezmek insana ayrı bir keyif veriyor. Ormanlarımız dünyada eşine rastlanılamayacak kadar güzel." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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