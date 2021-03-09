İğneada'da sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlatıldı.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 köpeğin kısırlaştırıldığını söyledi.

Köpeklerin kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, aşılama, işaretleme ve kayıt altına alma işlemlerinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Işık, insan ve çevre sağlığının değerli olmasının yanı sıra hayvanların da yaşama hakkı olduğunu belirtti.

Çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceğini aktaran Işık, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Çok sağlıklı şekilde yapılan çalışmaların operasyonların başarılı geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Kısırlaştırılan hayvanları tekrar götürüp aldığımız yerlere bırakıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren