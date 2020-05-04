İğneada Belediyesinde TİS imzalandı

İğneada Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

İğneada Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

TİS için Belediye Başkanı Tahir Işık'ın makamında imza töreni düzenlendi.

Işık, burada yaptığı açıklamada, yeni toplu iş sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Personelin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için çaba harcadıklarını belirten Işık, işçinin her zamanın yanında olduklarını söyledi.

İşçilerin haklarının daha da iyileştirildiğini aktaran Işık, "İmzaladığımız sözleşmeyle işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında iyileştirmeler sağlandı. Belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlısı olsun." diye konuştu.

Daha sonra Genel İş Sendikası Şube Sekreteri Caner Makasçı, Şube Saymanı Barış Güne ve İşyeri Temsilcisi Bekir Alkan'ın katılımıyla sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA