İğneada açıklarında hamsi avına lodos engeli
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İğneada açıklarında hamsi avına lodos engeli

27.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:22
İğneada açıklarında hamsi avına lodos engeli

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen balıkçı tekneleri, şiddetli lodos nedeniyle limandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen balıkçı tekneleri, şiddetli lodos nedeniyle limandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının bir süre yasaklanması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

Üç haftadır İğneada açıklarında bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, hava muhalefeti nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor.

Balıkçılardan Mustafa Bektaş, AA muhabirine, hava şartlarının normale dönmesi ile hamsi avı için yeniden denize açılacaklarını belirtti. Bektaş, yasağın sona ermesi ile rotalarını Karadeniz'in doğusuna çevireceklerini ifade etti.

Şu an hava şartları nedeniyle ne yapacaklarını henüz kestiremediklerini vurgulayan Bektaş, "Hamside bu yıl bereket var çok şükür. Teknelerin bir çoğu limanda bekliyor. Hava bozmadan önce bazı tekneler geri döndü, bazıları ise bekleyişlerini sürdürüyor. Hava şartlarının yarın düzelmesini bekliyoruz. Umutla bekliyoruz" diye konuştu.

Bektaş, hamsi olmazsa istavrit avlayacaklarını söyledi.

Balıkçılardan Ali Sağlam, bölgeye Zonguldak'tan geldiklerini ancak hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını dile getirdi.

Sağlam, yasağın sona ermesi ile yeniden Zonguldak açıklarına gideceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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