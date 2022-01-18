İğne oyası Yıldırımlı kadınların elinde yaşatıyor - Haberler
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İğne oyası Yıldırımlı kadınların elinde yaşatıyor

İğne oyası Yıldırımlı kadınların elinde yaşatıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kadınların el becerilerini ekonomik değere dönüştüren Yıldırım Belediyesi, Teferrüç Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde haftanın 3 günü iğne oyası kursu veriyor.

Günlük 8 saat süren eğitimlerde kursiyerler tel kırma, gölge işi, basit nakış iğne teknikleri gibi iğne oyasının püf noktalarını öğreniyor. Geleneksel Türk motiflerini modernize ederek günümüze uyarlayan Yıldırımlı kadınlar, çeyiz ürünleri, bohçalar, salon takımları gibi birbirinden farklı ürünler ortaya koyuyor.

AİLE BÜTÇESİNE İLMEK İLMEK KATKI

Türk kültürünün en önemli örneklerinden birinin iğne oyası olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz," Bu kültürel mirasın tanınmasını, korunmasını ve günümüzle modernize ederek yaşatılmasını önemsiyoruz. Teferrüç Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezimizde verdiğimiz iğne oyası kursu ile yeni yetenekleri keşfederek, özgün eserler üretmeye teşvik ediyoruz. Yıldırımlı kadınlar ilmek ilmek işlediği iğne oyaları ile hem kaliteli vakit geçiriyor hem de aile bütçelerine ekonomik kazanç sağlıyor" şeklinde konuştu.

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Girişimcilik, Türk, Güncel, Haber

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