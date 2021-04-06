İğne oyalı ağaçlar
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İğne oyalı ağaçlar

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
İğne oyalı ağaçlar

MUĞLA'nın Ula Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, iğne oyası kursu açıldı.

MUĞLA'nın Ula Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, iğne oyası kursu açıldı. Haftada 2 gün 6'şar saat kurs gören 14 kadın, yünden çeşitli motifler örerek, pandemi sürecini değerlendiriyor. Kadınlar, binbir emekle hazırladıkları, el emeği göz nuru ürünlerini ilçeyi güzelleştirmek için çam ağaçlarına giydirdi. 

Ula Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ilçede iğne oyası kursu açıldı. Haftada 2 gün 6'şar saat kursa katılan 14 kadın, yünden çeşitli motifler örerek, hem pandemi sürecini değerlendiriyor hem de sosyalleşiyor. Kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini, ilçeyi güzelleştirmek için çam ağaçlarına giydirdi.

Ula Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, "Pandemi sürecinde hem ilçemizi güzelleştirmek hem de yetişkinlerimizin streslerini alıcı çalışma yapmak istedik. Başlangıcını yaptığımız projemiz yaygın olarak sürecek" diye konuştu.Kursiyerlerden Tülay Düzdaban (59) da "İğne oyası kursuna geliyoruz. Günümüz çok güzel geçiyor. Evde oturmaktansa buraya gelip, bir şeyler öğreniyoruz. Yaptığımız motiflerin ağaçlara giydirilmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

 


İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar
İğne oyalı ağaçlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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