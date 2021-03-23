"İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" tedavülde

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından iğne oyası görsellerine yer verilerek hazırlanan 4 farklı tasarımdaki değerli "İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" bugün tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından iğne oyası görsellerine yer verilerek hazırlanan 4 farklı tasarımdaki değerli "İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları" bugün tedavüle sunuldu.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26x41 milimetre boyutundaki söz konusu pullar, 50 kuruş, 1 lira, 2 lira ve 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli mobil uygulamasında satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır