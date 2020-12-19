'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, tekme- tokat dövdüler
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'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, tekme- tokat dövdüler

19.12.2020 01:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 01:14
'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, tekme- tokat dövdüler

ANKARA'da Gazi Y., hastanede tedavi amaçlı iğne yapılırken canı acıdığı gerekçesiyle tartıştığı sağlık çalışanlarından acil tıp teknisyeni Y.F.Ü.'yü (24), akrabası Can Y. ile silahla tehdit ederek dışarıya çıkarıp, tekme- tokat dövdü.

ANKARA'da Gazi Y., hastanede tedavi amaçlı iğne yapılırken canı acıdığı gerekçesiyle tartıştığı sağlık çalışanlarından acil tıp teknisyeni Y.F.Ü.'yü (24), akrabası Can Y. ile silahla tehdit ederek dışarıya çıkarıp, tekme- tokat dövdü. 2 şüpheli de gözaltına alınırken, yaşanan şiddet anları ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Gazi Y.'ye, tedavi amaçlı iğne uygulandı. Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, "Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz" dedi. Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü., araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi. Gazi Y., "Sen ne karışıyorsun?" diyerek Y.F.Ü.'ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı.

15 DAKİKA SONRA AKRABASIYLA BİRLİKTE GERİ GELDİGazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. ile tekrar geldi. Gazi Y. ve Can Y., içeriye girip Y.F.Ü.'yü silah zoruyla dışarıya çıkardı. İki kişi, hastanenin önünde sağlık görevlisini tekme- tokat dövdü. Y.F.Ü., aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana tepki gösterdi. Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek, uzaklaştı. Sağlık çalışanlarına şiddet, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.GÖZALTINA ALINDILAR?

Aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanan Y.F.Ü., doktor raporu alarak, şikayette bulundu. Diğer sağlık çalışanlarının da şikayetçi olduğu Gazi Y. ve Can Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, tekme- tokat dövdüler
'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, tekme- tokat dövdüler
'İğne canımı yaktı' diyerek, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, tekme- tokat dövdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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