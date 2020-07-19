'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu
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'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu

1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte yeniden vatandaşların uğrak noktası olan Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajlar hafta sonu doldu taştı.

'İğne atsan yere düşmez' deyimi Karasu sahilinde gerçek oldu
19.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:22

1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte yeniden vatandaşların uğrak noktası olan Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajlar hafta sonu doldu taştı.

Korona virüs salgını sonrasında geçilen normalleşme sürecinde birçok tatil bölgesi misafirlerine kapılarını açtı. Denize kıyısı olan Karasu ilçesindeki plajlar hafta sonu tatilcilerin uğrak noktası oldu. 'İğne atsan yere düşmez' deyiminin gerçek olduğu plajlarda bazı vatandaşların sergilediği görüntüler ise korona virüsü unutturdu. Sokaklarda maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyulurken, plajlarda bu kurallara uyulmadığı gözlendi.

Ankara'dan yaz tatili için Karasu'daki yazlığına gelen Atıf Can, "Karasu'ya Ankara'dan geldim. Burada bir yazlığımız var. Pandeminin biraz sıcakla alakası olduğuna inanarak geldim. Burada da tedbirlerimizi alıyoruz tabii, sahilde ne kadar maskesiz dolaşan olsa da deniz suyundan virüsün bulaşmayacağına kanaat getirdiğimiz için buradayız. Allah'a şükürler olsun 25 gündür buradayız ve enteresan bir durumla da karşılaşmadık. Geçen mesela çocuğum biraz rahatsızlandı. Sağlık ocağına gittik. Doktor arkadaşla görüştük hani burada şu anda ağır vaka olmadığını, yatan hasta olmadığını biraz da bizim içimizi rahatlattı. Ama nedir, bir markete gittiğimizde, bir toplu taşıma aracına bindiğimizde tabii tedbirlerimizi alıyoruz. Sahilde aldığımız tedbirler ise yanımızda oturan ile biraz mesafe koyuyoruz aramıza, denize girdiğimizde de tuzlu sudan bulaşmayacağını da profesörlerimiz sağ olsun televizyonlardan bize aks ettiriyorlar. Elimizden geldiği kadarı ile üçüncü şahıslarla yakınlaşmamaya çalışıyoruz. Toplu taşıma aracı ve özellikle market altını çizmek istiyorum. Marketlerde kesinlikle maske takılmasını tavsiye ediyorum. Bana göre yani umumi tuvaletten daha tehlikeli marketler. 20-30 kişi beraber giriyorlar, bakıyorum maskesi olmayanlar. Korona harici sahilde de tabii ki oturdukları yere dikkat etmeleri gerekiyor. Nedir? Bir buçuk metre değil de iki metre, hatta üç metre yapsınlar ama bir mesafe koymalarını dilerim" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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