İGMG'den "AB-Türkiye Mülteci Geri Kabul Anlaşması" eleştirisi
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İGMG'den "AB-Türkiye Mülteci Geri Kabul Anlaşması" eleştirisi

16.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:44
İGMG'den

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın yenilenmesine karşı olduklarını belirterek, "İnsan hakları pazarlık konusu yapılamaz.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın yenilenmesine karşı olduklarını belirterek, "İnsan hakları pazarlık konusu yapılamaz. Anlaşmanın uzatılması, mevcut durumdan mağdur olan insanların çilesinin devam edeceği anlamına geliyor" dedi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yaklaşık 5 yıl önce imzalanan mülteci anlaşmasının yenilenmesine karşı olduklarını açıkladı. Altaş, Almanya'nın başı çektiği AB'nin Türkiye ile tekrardan 'mülteci pazarlıkları' hakkında müzakere etmesinin oldukça rahatsız edici olduğunu belirterek, "İnsan hakları pazarlık konusu yapılamaz. Anlaşmanın uzatılması, mevcut durumdan mağdur olan insanların çilesinin devam edeceği anlamına geliyor. Yani insan hakları ve insan onuru hiçe sayılmaya devam edilecek. Takip edilen bu siyaset yüzünden milyonlarca insanın geleceği ellerinden alınmış olacak" dedi.

Yunanistan'da bulunan mülteci kamplarındaki kişilerin içler acısı halinin herkes tarafından bilindiğini savunan Altaş, "Türkiye'de de mültecilere yönelik tutum, gün geçtikçe kötüye gidiyor. Özellikle muhalefet partilerinin nefreti körüklediğini ve mülteciler üzerinden popülizm yaptıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Altaş, anlaşmanın taraflarına çağrıda bulunarak, "Taraflar ya 10 yıldır devam eden savaşın son bulmasını sağlayarak insanların ülkelerine dönmelerini sağlamalı ya da bu insanları kendi ülkelerine kabul ederek onlara insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeyi mümkün kılmalı. Mevcut durum da anlaşma sonucu varılmak istenen durum da inançlarımızla, değerlerimizle ve insan tasavvurumuzla asla bağdaşmamaktadır. İslami bir cemaat olarak biz, azınlıkların ve yardıma muhtaç insanların sırtından güdülen bu tür politikaları açık ve net bir şekilde reddediyoruz. Bu içler acısı durumun bir an önce sonlandırılması gerekirken daha da uzatılmasını asla tasvip etmiyoruz" dedi. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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