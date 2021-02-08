İGMD Kadın Komitesi, şehit Umut Sakaroğlu anısına mental gelişim atölyesi ve kütüphane kurdu
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İGMD Kadın Komitesi, şehit Umut Sakaroğlu anısına mental gelişim atölyesi ve kütüphane kurdu

08.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:08
İGMD Kadın Komitesi, şehit Umut Sakaroğlu anısına mental gelişim atölyesi ve kütüphane kurdu

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Kadın Komitesi, 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görev yaparken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Umut Sakaroğlu'nun adını yaşatmak için 1.900 öğrencili okula mental gelişim atölyesi ve kütüphane kurdu.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Kadın Komitesi, 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görev yaparken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Umut Sakaroğlu'nun adını yaşatmak için 1.900 öğrencili okula mental gelişim atölyesi ve kütüphane kurdu.

İGMD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Esenyurt Cumhuriyet İlkokulu'nda kurulan Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi'nin açılışını, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur gerçekleştirdi.

Açıklamada, açılıştaki konuşmasına yer verilen Bakan Yardımcısı Batur, Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne 4 bin civarında kitap sığdırdığını ve onun bu kadar önemli bir lider olmasının temelinde de kitap okuma aşkının yattığını belirtti.

İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin de gümrüklerin sadece vergi tahsil etmediğini, aynı zamanda ülke ve insan güvenliği, halk sağlığı, çevre ve doğanın korunması konularında da önemli hizmetler verdiğini aktardı.

Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi için özellikle sığınmacı ailelerin çocuklarının okuduğu bir okul tercih edilirken, bu sayede hem çocukların Türkçeyi çok hızlı öğrenmesi hem de duygusal travmalarının iyileşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi, aynı anda 30 çocuğa hizmet verebilme kapasitesine sahip. Ayrıca, mental gelişim atölyesi ana sınıfı öğrencilerine de hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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