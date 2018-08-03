İgman Savunması'nın 25. Yılı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 25'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İgman Dağı'nda savaş döneminde yapılan camide bu yıl 18'incisi düzenlenen anma törenine, ülke genelinden aralarında eski askerler ve şehit yakınlarının da bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Tören kapsamında cuma namazı kılınarak, savaşta yaşamını yitirmiş şehitler için dualar okundu.

"Vatanın için dua et" etkinliğinde konuşan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, her yıl ağustos ayının ilk cuma günü İgman Dağı'nda düzenlenen törenin amacının, yaşamanın ve özgür olmanın bedelini hatırlamak olduğunu söyledi.

Kavazovic, "Düşmanlarımızın, annelerimizin, kız kardeşlerimizin namusuna göz diktiğini, çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı öldürdüğünü, şehrimizi yıkıp, kütüphanelerimizi, müzelerimizi, tiyatro salonlarımızı yaktıklarını unutmayalım." diye konuştu.

Bosna Herseklilerin özgürlüğü ve onurunu korumanın herkesin kutsal görevi olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Boşnaklar, kendilerine kurulan tuzaklara düşüp başkalarının yaptığı gibi kendi milli değerlerini put haline getirip onlara tapmamalı." ifadesini kullandı.

Saraybosna Kantonu (KS) Gazi İşleri Bakanı Muharem Fiso da savunmanın önemini anımsatarak, törenin yalnızca İgman Savunması dolayısıyla değil, Bosna Hersek Cumhuriyeti (RBİH) Ordusu'nun tüm savunmaları için düzenlendiğini dile getirdi.

Fiso, RBİH Ordusu'nun bulunmadığı bölgelerde soykırımın yapıldığına işaret ederek, "Bugün zaferimizi, kararlılığımızı kutluyoruz." dedi.

İgman Savunması'na katılan Taso Dacic ise ülkenin ve ordunun savunma sırasında çok zor durumda olduğunu anımsatarak, "Zafer kazanmak imkansızı başarmak demekti." değerlendirmesinde bulundu.

İgman Savunması

Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda, Sırp komutan Ratko Mladic'in emrindeki birlikler operasyon düzenleyerek, Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedeflemişti.

Savaşın dönüm noktalarından biri kabul edilen İgman Savunması'nda, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek, Sırp askerler püskürtülmüştü.