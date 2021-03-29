İGİAD'da Ayhan Karahan yeniden başkanlığa seçildi
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İGİAD'da Ayhan Karahan yeniden başkanlığa seçildi

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
İGİAD'da Ayhan Karahan yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin (İGİAD) Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Ayhan Karahan yeniden seçildi.

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Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin (İGİAD) Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Ayhan Karahan yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İGİAD 9. Olağan Genel Kurul toplantısı, Grand Cevahir Hotel'de gerçekleştirildi.

Genel kurula, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar da katıldı.

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, genel kurulda yaptığı konuşmada, "İGİAD; hakkın, hukukun ve adaletin ancak ahlak temelinde yükseleceği inancıyla, 'helal kazanç ve adil paylaşım' ilkesiyle sadece iş hayatımızın değil, sosyal hayatımızın da daha huzurlu ve meşru olacağına inanmaktadır. İGİAD'ın 'on ilke' olarak belirlediği düsturlar iş dünyası için yol gösterici bir kılavuzdur. Türkiye, herkesin arzuladığı ve imrendiği bir noktaya ancak böylesi bir kılavuz sayesinde varacaktır." ifadelerini kullandı.

İGİAD'da 10. yılını dolduran, komisyonlarda üstün performans sergileyen ve bir önceki dönem İGİAD Yönetim Kurulu görevini devreden üyelere plaketin verildiği genel kurulda, geçmiş faaliyet dönemine ilişkin üyelere bilgi verildi.

Genel kurulda daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve tahkim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Ayhan Karahan, İGİAD Başkanlığı'na yeniden seçildi. Karahan başkanlığındaki İGİAD Yönetim Kurulu; Adem Güler, Emrah Yazıcı, Hüseyin Akça, İsmail Hakkı Karahan, Mahmut Reşit Üstün, Nuri Ecevit, Orhan Demir, Ömer Bedrettin Çiçek, Sinan Şahin, Şükrü Özkara, Yusuf Şentürk, Ali Akyüz, Mikail Karaca, Muhammet Sait Bozik ve Enes Alkan'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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