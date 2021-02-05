IGG, bünyesindeki tüm çalışanlara pandemi destek primi verecek

Tüm dünyada büyük bir ekonomik buhrana sebep olan pandemi, IGG'yi harekete geçirdi, firma çalışanlarının yanında olacağını açıkladı. Singapurlu oyun firması, global çapta başarıları ile biliniyor. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde ofislerinde çalışanlarının maaşlarına ek 800 dolar destek primi vereceğini duyurdu.

Dünya çapında ses getiren oyunlarla sektörde önemli bir yere sahip olan firma, Lord Mobile, Fetih: Altın Çağ gibi oyunların yapımcısı. En büyük yatırımın çalışanlarının olduğunu belirten IGG, pandemi sürecinde destek amaçlı bünyesindekilere ek 800 dolar prim veriyor.

Başarılarının sırrının çalışanların motivasyonundan geldiğini ifade eden firma, çalışanlarını mutlu etmek için yeni alternatifler geliştiriyor.

IGG ÇALIŞANLARININ YANINDA DURUYOR

Merkezi Singapur'da bulunan IGG, global çaptaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Uluslararası arenada birçok ülkede ofisi bulunan firma, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Türkiye, Japonya, Güney Kore, Beyaz Rusya, Taylanad, Filipinler, Endonezya, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde konumlanmış durumda.

Sektörde adından sıkça söz ettiren IGG, başarılı projeleri sayesinde birçok ödül kazanmayı başardı. Bu başarının arkasındaki en büyük değerin çalışanlarının olduğunu her seferinde yineliyorlar. Geçtiğimiz yıl güncellenen verilere göre dünya çapında 720 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Aylık 30 milyon aktif kullanıcısı ile sektörde kendine yer edinmiş IGG, çalışanlarını en büyük güçleri olarak nitelendiriyor.