IGG, bünyesindeki tüm çalışanlara pandemi destek primi verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

IGG, bünyesindeki tüm çalışanlara pandemi destek primi verecek

05.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:33
IGG, bünyesindeki tüm çalışanlara pandemi destek primi verecek

Tüm dünyada büyük bir ekonomik buhrana sebep olan pandemi, IGG'yi harekete geçirdi, firma çalışanlarının yanında olacağını açıkladı. Singapurlu oyun firması, global çapta başarıları ile biliniyor. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde ofislerinde çalışanlarının maaşlarına ek 800 dolar destek primi vereceğini duyurdu.

Dünya çapında ses getiren oyunlarla sektörde önemli bir yere sahip olan firma, Lord Mobile, Fetih: Altın Çağ gibi oyunların yapımcısı. En büyük yatırımın çalışanlarının olduğunu belirten IGG, pandemi sürecinde destek amaçlı bünyesindekilere ek 800 dolar prim veriyor.

Başarılarının sırrının çalışanların motivasyonundan geldiğini ifade eden firma, çalışanlarını mutlu etmek için yeni alternatifler geliştiriyor.

IGG ÇALIŞANLARININ YANINDA DURUYOR

Merkezi Singapur'da bulunan IGG, global çaptaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Uluslararası arenada birçok ülkede ofisi bulunan firma, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Türkiye, Japonya, Güney Kore, Beyaz Rusya, Taylanad, Filipinler, Endonezya, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde konumlanmış durumda.

Sektörde adından sıkça söz ettiren IGG, başarılı projeleri sayesinde birçok ödül kazanmayı başardı. Bu başarının arkasındaki en büyük değerin çalışanlarının olduğunu her seferinde yineliyorlar. Geçtiğimiz yıl güncellenen verilere göre dünya çapında 720 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Aylık 30 milyon aktif kullanıcısı ile sektörde kendine yer edinmiş IGG, çalışanlarını en büyük güçleri olarak nitelendiriyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Özcan Deniz Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: IGG, bünyesindeki tüm çalışanlara pandemi destek primi verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:53:11. #1.14#
title