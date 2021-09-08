Iğdırspor - Orduspor ne zaman, hangi kanalda? Iğdırspor - Orduspor maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)'da hedefine ulaşmak isteyen Iğdırspor - Orduspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Iğdırspor - Orduspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)'da heyecanla beklenen müsabakada Iğdırspor - Orduspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Iğdırspor - Orduspor maçı şifresiz mi? Iğdırspor - Orduspor maçı hakemi kim? Iğdırspor - Orduspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
IĞDIRSPOR - ORDUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Iğdırspor - Orduspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, 08.09-2021 Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.
IĞDIRSPOR - ORDUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Iğdırspor - Orduspor maçı A SPOR kanalından yayınlanacak.
IĞDIRSPOR - ORDUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Iğdırspor - Orduspor maçını A SPOR'dan şifresiz izleyebilirsiniz.