Iğdırspor - Orduspor ne zaman, hangi kanalda? Iğdırspor - Orduspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)'da hedefine ulaşmak isteyen Iğdırspor - Orduspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Iğdırspor - Orduspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.