Iğdırspor 3. Lig'e Kızılcahamam'da hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdırspor 3. Lig'e Kızılcahamam'da hazırlanıyor

Iğdırspor 3. Lig'e Kızılcahamam'da hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Iğdırspor yeni sezon için Ankara Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı.

Iğdırspor yeni sezon için Ankara Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı. Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan yeşil-beyazlar kamp döneminin ikinci etabına Afyonkarahisar'da devam edecek.

Alagöz Holding Iğdırspor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. TFF kuralları gereği Bal Ligi oyuncularını 3. Lig'de oynatamadığı için takım yeni transferler, yönetim ve teknik ekibiyle Kızılcahamam'da kamp dönemine başladı. Teknik Direktör Mesut Demiroviç yönetiminde Ankara Kızılcahamam'da zorlu bir kampa giren Iğdırspor, Kızılcahamam Kampı boyunca takımın kaynaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Pas ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptıran Demiroviç, takımın hırslı ve istekli bir görüntü çizmesinden de son derece memnun.

İkinci etap kampı Afyonkarahisar'da olacak

Kızılcahamam'da 2 Ağustos'ta sıkı bir kampa giren Iğdırsporlu futbolcular, geride kalan süre zarfında birbirlerini tanıma fırsatı yakaladı. 20 Ağustos'a kadar Kızılcahamam'da sıkı bir kamp geçirecek olan yeşil-beyazlı oyuncular, iki günlük iznin ardından 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da ikinci etap kampına girecek. Afyonkarahisar kampında da futbolcuların formlarının en üst seviyeye çıkması için antrenmanlar yaptıracak olan Teknik Direktör Mesut Demiroviç, 5 Eylül'de oynanacak Alanya Kestelspor maçıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. - ANKARA

Iğdırspor 3. Lig'e Kızılcahamam'da hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdırspor 3. Lig'e Kızılcahamam'da hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:19:08. #1.16#

title