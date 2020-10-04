Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı

04.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:21

Iğdır'da binlerce kişi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Iğdır'da binlerce kişi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen Iğdırlı vatandaşlar, Vali Yolu Caddesi'nde bir araya geldi.

Tamamı sosyal medya üzerinden organize olan grup, buradan araçlarla caddelerde tur atarak Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıp "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı.

Binlerce kişinin ve çok sayıda aracın katıldığı etkinliğe, görevli polisler de siren çalarak destek verdi.

Etkinliği organize eden vatandaşlardan Volkan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tuncer, "Saat 21.00'de tüm Iğdır halkı evlerinin balkonlarındaydı. Vatandaşların araçlarıyla bir konvoy düzenledik. Bu kendiliğinden gelişen bir olaydı." dedi.

Iğdır halkının organizasyona gönülden katıldığını aktaran Tuncer, şöyle devam etti:

"Halkın ne kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösteren bir etkinlikti. Çok güzel bir katılım vardı, Iğdır tek yürek şeklinde kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Buradan sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu duyurmak istiyoruz."

Vatandaşlar Ermeniler tarafından katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın önüne kadar konvoy halinde hareket ettikten sonra etkinliği sonlandırdı.

Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı
Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı
Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı
Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ayhan Bilgen Donald Trump Muharrem İnce Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Cem Yılmaz Türkan Şoray Yıldırım Mayruk
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Çorum İşgal Ak Parti Nişantaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdırlılar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 23:21:38. #1.15#
title