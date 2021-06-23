Iğdırlı vatandaştan örnek davranış
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Iğdırlı vatandaştan örnek davranış

Iğdırlı vatandaştan örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Iğdır'da sokak ortasında bitkin halde bulunan köpeğe su veren vatandaşın örnek davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Iğdır'da sokak ortasında bitkin halde bulunan köpeğe su veren vatandaşın örnek davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Iğdır Cumhuriyet Caddesi'nde yol ortasında bitkin halde bulunan bir sokak köpeğinin imdadına hayvansever vatandaş yetişti. Yorgun ve bitkin halde arka ayaklarını sürükleyerek ilerlemeye çalışan köpeği gören Iğdırlı hayvansever, küçük bir leğene su doldurarak köpeğin önüne bıraktı. Duyarlı vatandaş, daha sonra köpeğin tedavisi için Iğdır Belediyesine bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi'ni aradı. Ekipler, bitkin köpeği alarak tedavisi yapılmak üzere Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Bakım ve tedavisi yapılan köpeğin durumunun iyi olduğu ve tedavisi bittikten sonra Iğdır Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüleceği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdırlı vatandaştan örnek davranış
Iğdırlı vatandaştan örnek davranış
Iğdırlı vatandaştan örnek davranış
Iğdırlı vatandaştan örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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