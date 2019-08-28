Iğdırlı çocuklara yazarlık eğitimi verilecek

28.08.2019 13:17

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle, Iğdır'da çocuk ve gençlere yönelik hikaye ve masal, yazarlık, drama, tiyatro, astronomi ve resim atölyeleri kurulacak.



Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün Serhat Kalkınma Ajansı'na ortaklaşa sunduğu "SERKA ile Benim Dünyam" projesinin hayata geçirilmesi için sözleşme imzalandı. Ajans'ın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sunulan projenin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen Kurban tarafından imzalandı.



"SERKA ile Benim Dünyam" projesi ile Iğdır'daki çocuk ve gençlerin dünyası değişecek. Proje kapsamında birçok atölye kurulacak. Okul çağındaki çocuk ve gençlere yönelik kurulacak olan hikaye ve masal, yazarlık, drama ve tiyatro, astronomi, resim ve hobi atölyeleri ile çocuk ve gençlerin fiziksel, duygusal ve düşünsel alanlarda gelişimleri desteklenecek. Proje kapsamında ayrıca çocuk ve yetişkin kütüphanesi de kurulacak. Kütüphane ve atölyelerde çocukların çok yönlü eğitici ve geliştirici ortama kavuşarak potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve performanslarını geliştirmeleri amaçlanıyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA