Iğdırlı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretimi sürdürüyor Iğdırlı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretimi sürdürüyorDOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Iğdır'da, koronavirüs salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Iğdırlı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretimi sürdürüyor

DOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Iğdır'da, koronavirüs salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Iğdır'da ilk yerli salatalığının tezgahlara gelmesiyle fiyatlarda düşüşler yaşanmaya başladı. Daha önce kilosu 5-6 TL olan salatalık, yerli salatalığın gelişi ve ürünün bolluğu sayesinde 3 TL'ye kadar düştü. Türkiye'nin en yüksek dağı olan, birçok din ve kültürde kutsal olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, bölgenin en önemli turizm varlıkları arasında bulunuyor. Geçmişte İpek Yolu'nun önemli bir durağı olan Iğdır, günümüzde ise Aras Nehri'nin suladığı Iğdır Ovasıyla, Doğu Anadolu bölgesindeki en önemli tarım alanları arasında yer alıyor. İran, Nahçivan ve Ermenistan'a da sınırı olan Iğdır, bu yönüyle de dikkati çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olan Iğdır'da normal sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanında erken ürün alma gayesiyle seracılıkta gelişmeye başladı. Nüfusunun yüzde 70'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte son yıllarda artan seracılık hızla gelişmeye devam ediyor. Iğdır'da ilk yerli salatalığının tezgahlara gelmesiyle fiyatlarda düşüşler yaşanmaya başladı. Daha önce kilosu 5-6 TL olan salatalık, yerli salatalığın gelişi ve ürünün bolluğu sayesinde 3 TL'ye kadar düştü.

Karakoyunlu ilçesinde kendine has kokusu, tadı ve görünümü ile yerli salatalık üreten Ümitali Kol, "Seraya 40 gün önce diktim fidelerden şimdi ürün alıyorum. Geçen yıl genç çiftçi projesinden faydalanarak kurduğu serada organik salatalık, patlıcan, biber, kıvırcık, domates üreterek kendi işimin patronu oldum. İşlerimiz de çok şükür iyi. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar. Biz onlar için ürettiğimiz sebzeleri isteyen olursa evine kadar götürüp teslim ederiz" diye konuştu.

Yerli salatalığın piyasadaki yerini almaya başladığını, asma ve yerde yetiştirilen olmak üzere iki çeşit salatalığı da satmaya başladıklarını belirten Kol, "Rengi, kokusu ve lezzeti ile yerli salatalığımız büyük ilgi görüyor. Yerli salatalığın normalde daha pahalı olması gerekirdi ancak ürün fazlalığı nedeniyle şimdilik böyle. Vatandaşlarımız daha çok yerli salatalığı tercih ediyor. Bundan da son derece memnunuz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yerli biber ve patlıcanlarımız da tezgahlarda ki yerini almaya başlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA