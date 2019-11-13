Iğdırlı 50 bin öğrenci çevre temizliği için el ele verdi

13.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45

Iğdır'da 50 bin öğrenci ile 3 bin 300 öğretmen, okullarının çevresindeki sokakları dolaşarak çöp topladı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Iğdır İçin El Ele" projesi, kent geneli ve köylerdeki 291 okuldan öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde, sosyal farkındalık oluşturmak için yerlerdeki çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında çocukların çevre bilincini geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Projenin Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından hayata geçirildiğini belirten Gönen, "Şu anda ilimiz genelindeki bütün okullarda, ilçe ve köylerde öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte bu faaliyeti yürütmekte. Buradaki amacımız, ilimizden başlayarak çevre bilincinin öğrencilerimize yansıması ve bu bilinçle yetişmeleri. Bu manada da toplum olarak bu bilince hakim olunmasıdır." diye konuştu.

Gönen, etkinliğin gün boyunca okullarda süreceğini sözlerine ekle

Kaynak: AA